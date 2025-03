Lanazione.it - Giovani in quota, ecco le novità: "Sviluppo formativo degli atleti"

Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, presieduto da Paolo Mangini, ha confermato la presenza obbligatoria di un giovane inper i campionati di Eccellenza e Promozione anche per la prossima stagione 2025/2026. Da tenere presente che la Lega Nazionale Dilettanti ha dato facoltà ai singoli Comitati regionali di decidere con autonomia, anche in base agli effetti relativi all’abolizione del vincolo sportivo che di fatto, dopo la proroga avvenuta a giugno dell’anno passato, entrerà in vigore effettivamente a partire dal 1° luglio 2025. Queste le decisioni ufficiali stabilite per la prossima stagione sportiva: obbligo in Eccellenza di far giocare per tutta la gara unadell’anno 2007, per la Promozione dell’anno 2006. Nessun obbligo previsto dalla Prima alla Terza Categoria. Da ricordare che nella stagione in corso l’obbligo è quello di un 2005 sia in Eccellenza che in Promozione, quindi laè sostanziale.