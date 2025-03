Anteprima24.it - Giornata in ricordo delle vittime delle mafie: Vernillo rappresentarà l’Anci

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il sindaco sannita Arturo Leone, primo cittadino di San Nicola Manfredi, a rappresentareil 21 marzo 2025 a Trapani, durante la XXXdella Memoria e dell’Impegno ininnocenti.Dal 1996, l’evento ha coinvolto una rete sempre più ampia di associazioni, scuole e enti locali. Ogni anno, una nuova città diventa il palcoscenico dove i nomiinnocenti vengono letti come in un rosario civile, mantenendo viva la loro memoria e il loro messaggio di giustizia.Il programma include una veglia il 20 marzo e il corteo nazionale il 21, seguito da seminari tematici sulla lotta alla mafia. Laè ufficialmente riconosciuta dallo Stato, grazie alla legge n. 20 dell’8 marzo 2017, e rappresenta un momento cruciale per riflettere sulle sfide della provincia di Trapani e della Sicilia, territori segnati dalla mafia e dalla corruzione.