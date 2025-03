361magazine.com - Giorgia Meloni al saggio di danza della figlia senza guardie del corpo

Leggi su 361magazine.com

Il racconto del presidente dell’Associazione Stratos Sport Dance & Studios di Fiumicino-Parco Leonardopremier e madre. Emerge questo dal racconto di Enrico Folegnani presidente dell’Associazione Stratos Sport Dance & Studios di Fiumicino-Parco Leonardo: laha infatti preso parte nel weekend a undi.Folegnani dice di aver «visto una donna normale, coinvolta nel gruppo delle altre mamme del suo gruppo di».La gara, come spiegano da Il Giornale.«È arrivatadelpersone attorno che le facessero da schermo. Ha stretto le mani a tutti, si è fatta avvicinare, ha risposto scherzosamente a chi le chiedeva foto. Per entrare nelle inquadrature chiedevano se potevano abbracciarla e lei ha risposto subito di sì, dicendo che non c’era problema.