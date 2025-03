Esports247.it - Giocare senza spendere un centesimo? Ecco i migliori giochi gratuiti aggiornati a questo nuovo 2025

Leggi su Esports247.it

Se siete alla disperata ricerca di un gioco che vi faccia dimenticare il mondo realesvuotarvi il conto in banca, siete nel posto giusto. Tra gli oscuri meandri dell’internet abbiamo cercato ifree-to-play su PC e creato questa lista. Dagli FPS più sfrenati aipiù “calmi” e ragionati, in questa lista troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.InuoviFree-to-Play delPuck: Immaginate l’hockey, maregole,interruzioni e con una sola missione: spedire la palla in porta a suon di colpi precisi e insulti telepatici ai tuoi avversari. Un concentrato di competizione pura che elimina ogni elemento superfluo per lasciare spazio solo al divertimento più puro.FleshBound: Un platform in prima persona che sembra uscito direttamente dagli incubi di un designer di Titanfall 2 con alcuni problemi interiori mai risolti.