Giò Di Tonno e Lola Ponce lui | Non mi manca il duo

Giò Dihanno vinto il Festival di Sanremo nel 2008 con la canzone Colpo Di Fulmine scritta da Gianna Nannini e – nonostante il successo – quella collaborazione rimase unica. Intervistato da Leggo in merito al suo nuovo spettacolo teatrale, il cantante è tornato a parlarne specificando però che “non gli”.“Se miil duo con? No, sinceramente no.è una persona che adoro, ma il connubio è nato con il musical “Notre Dame de Paris”, del cui successo il “Festival di Sanremo” fu una quasi inevitabile conseguenza, con il brano composto da Gianna Nannini che ha portato alla vittoria. Ma poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed è stato giusto così per entrambi, mi sono sempre visto come un artista singolo. Non siamo diventati i nuovi Jalisse”.Senza nulla togliere a Giò Di, ma in quel periodo il Festival di Sanremo era ancora nel cono d’ombra dell’etichetta “programma per vecchi” e non era granché seguito.