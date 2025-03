Ilfattoquotidiano.it - Gintoneria e privé La Malmaison, convalidato il sequestro. Martedì gli interrogatori di Nobile, Lacerenza e Ariganello

A una settimana dagli arresti che hanno sollevato uno scandalo che ha riportato alla ribalta della cronaca giudiziaria Stefania, la giudice per le indagini preliminari di Milano, Alessandra Di Fazio, hailimpeditivo d’urgenza, disposto nei giorni scorsi dalla pm Francesca Crupi, delladi Milano e delLa, i due locali finiti al centro dell’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza su un giro di droga e prostituzione, che ha portato ai domiciliari la figlia di Wanna Marchi, l’ex compagno Davidee un presunto factotum. Le accuse a vario titolo nei confronti della figlia di Wanna Marchi (la ex regina delle televendite non risulta indagata), dell’ex compagno e di Davide, il factotum, sono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.