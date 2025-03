Ilgiorno.it - Gintoneria e La Malmaison restano sotto sequestro, attesa per gli interrogatori di Davide Lacerenza e Stefania Nobile

Milano, 10 marzo 2025 – Convalidato ilimpeditivo d'urgenza, disposto nei giorni scorsi dalla pm Francesca Crupi, delladi Milano e del privé La, i due locali di via Napo Torriani finiti al centro dell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf su un giro di droga e prostituzione, che ha portato ai domiciliari, figlia di Wanna Marchi, l'ex compagnoe un presunto factotum. Si tratta di una decisione della gip di Milano Alessandra Di Fazio. In sostanza, la giudice, riconoscendo l'ipotesi della Procura, ha ordinato di mantenere i sigilli ai due locali perché, se venissero riaperti, c'è il rischio che vengano gestiti attraverso pme. Intanto, per domani pomeriggio, martedì 11 marzo, al Palagiustizia milanese sono fissati glidi garanzia dopo gli arresti del 4 marzo e, da quanto si è appreso,si avvarranno della facoltà di non rispondere, difesi dall'avvocato Liborio Cataliotti.