Liberoquotidiano.it - Gino Paoli, una tragedia: morto il figlio Giovanni. Notizia improvvisa dal Niguarda: aveva solo 60 anni

Dramma per: a soli 60del grande cantautore genovese. Giornalista, è stato colpito da un infarto ed è deceduto venerdì scorso presso l'unità coronarica dell'ospedale, ma laè trapelata soltanto oggi, comunicata dalla famiglia all'agenzia Ansa.era il primogenito del musicista 90enne, nato nel 1964 dalla relazione con la prima moglie Anna Fabbri. In quegli stessiuna relazione con l'attrice Stefania Sandrelli, più giovane di lui di 12, da cui ebbe il 31 ottobre dello stesso anno la seconda figlia Amanda. Nel 2006,scrissero insieme un libro autobiografico, firmandolo a 4 mani: Sapore di note, edito da Laterza. Genovese di nascita, cresciuto a Boccadasse,ha anche accompagnato il padre nella carriera musicale, suonando con la sua band in concerto.