Dilei.it - Gino Paoli, morto il figlio Giovanni: l’annuncio della famiglia

Lutto per, il cantautore di pezzi iconici del cantautorato italiano come Sapore di sale e Senza fine: il cantautore ha perso il, primogenito nato relazione con la prima moglie Anna Fabbri. A darnela, che ha spiegato le causesua scomparsa.Chi era, ildiÈ venuto a mancare all’età di 60 anni, il primodie Anna Fabbri: nato a Genova nel 1964, dopo aver iniziato a suonare insieme al padre nella band che lo accompagnava nei suoi concerti, aveva preferito proseguire la sua carriera entrando nel mondo del giornalismo.Nel corsosua carriera ha lavorato per testate come Tv Sorrisi e canzoni, Diva e donna e Chi, oltre a essere stato caporedattore di Novella 2000. Tra gli ultimi incarichi, quello come direttore Dillinger News.