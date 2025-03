Quotidiano.net - Gilberto Pichetto: Nuove leggi per l'energia pulita e la fusione nucleare in Italia

"Se a un convegno di cardiologia si manda il miglior oculista del mondo a parlare, forse qualcosa non funziona. E sovente capita anche questo: il dibattito sulviene portato avanti dall'esperto di oculistica. Dobbiamo superare questo, ed avere i piedi ben piantati". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, a un evento a Padova del Consorzio Rfx per le ricerche sulla. "Il disegno di legge che il Cdm ha approvato lo scorso venerdì - ha proseguito- prevede di dare un quadro regolatorio a questo paese, metterlo in condizioni di integrare la produzione didelle rinnovabili afonti rinnovabili: la fissione nel primo momento, poi la, per averee sufficiente a mantenere ricco il nostro paese".