GIGABYTE lancia le schede grafiche AMD Radeon RX serie 9000

alza l’asticella: ecco le nuoveRXper un gaming next-genPreparatevi a un’esperienza di gioco senza precedenti:ha appena svelato le sue nuoveRXs, basate sull’architettura AMD RDNA 4, e promettono di far tremare il mercato. Con tre modelli all’attivo, AORUSRX 9070 XT ELITE 16G,RX 9070 XT GAMING OC 16G eRX 9070 GAMING OC 16G,punta a soddisfare le esigenze di ogni tipo di gamer, dall’hardcore al casual, in termini di velocità, prestazioni e qualità visiva.Raffreddamento al top per prestazioni estremeIl cuore pulsante di questeè il sistema di raffreddamento WINDFORCE, ulteriormente migliorato per garantire prestazioni termiche ottimali. Il nuovo design delle ventole Hawk Fan riduce la turbolenza e il rumore, aumentando al contempo la pressione (53,6%) e il volume (12,5%) dell’aria.