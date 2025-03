Isaechia.it - Gianmarco Tamberi svela il sesso del bebè in arrivo, la dolce dedica social: “Mi farete impazzire d’amore!”

Leggi su Isaechia.it

e la moglie Chiara Bontempi, nel mese di Febbraio avevano annunciato la gravidanza.La coppia, sposata da 2 anni ma con ben 13 anni di fidanzamento alle spalle, aveva condiviso suiun tenerissimo e dolcissimo video in cuibaciava e coccolava la pancia della moglie e avevano scritto:Un’emozione indescrivibile. A te che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre.A distanza di un mese, ieri la coppia è tornata suiper condividere con i fan un altro momento pieno di gioia e di emozione: ildel nascituro. Come sempre, in modo molto originale, l’altista italiano ha condiviso un video del giorno del loro matrimonio in cui tornano attualissime le parole pronunciate proprio dallo stessoall’altare difronte alla sua Chiara:Mi hai insegnato ad amare e a rispettare, mi hai fatto capire il significato della parola famiglia e quanto questa sia importante.