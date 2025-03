Dailyshowmagazine.com - Gianluca Mazzarella torna con “Moviti ccà” e racconta il suo viaggio tra musica e radici

Un nuovo episodio di Unplugged Playlist, il podcastle di Periodico Daily, ci porta alla scoperta del percorso artistico di, cantautore che ha già incantato il pubblico con il suo album Sud. Dopo averci parlato del suo singolo Quando ti vedrò,ai nostri microfoni perre il significato profondo del suo ultimo brano, “ccà”, e il videoclip uscito il 14 febbraio, in occasione di San Valentino.Nel corso dell’episodio, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Ricaboni, scopriamo come la Sicilia diventi protagonista della sua, non solo come terra d’origine, ma come luogo dell’anima, ricco di suoni, colori e tradizioni che riecheggiano nei suoi brani. Con uno stile intimo e coinvolgente,ci guida attraverso le emozioni e le contraddizioni del distacco,ndo la dualità tra il bisogno di partire e il legame indissolubile con le proprie