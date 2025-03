Quotidiano.net - Giancarlo Giorgetti propone l'Iniziativa Europea per Sicurezza e Innovazione a Ecofin

Il ministro delle Finanzepresenta oggi ai colleghi Ue dell'a Bruxelles la proposta dell'Italia per una 'per lae l'Industriale' per mobilitare investimenti privati in settori strategici di difesa,e protezione senza aumentare il debito pubblico. Lo si apprende da fonti del Mef. L'idea è di rafforzare la componente degli Stati membri nell'InvestEu, migliorando l'efficacia delle garanzie Ue per attrarre capitali privati. Dovrebbe mobilitare circa 200 miliardi di investimenti privati in 3-5 anni, utilizzando una garanzia pubblica di 16,7 miliardi di euro.