Ghoulam non ha mai creduto allo scudetto bianconero: «Quest'anno la Juve ha avuti altri due obiettivi. Ci sono problemi di rosa»

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato della sconfitta della Juventus contro la Atalanta: ecco le sue parole

Faouzi Ghoulam è intervenuto nei microfoni di Sky durante il programma Sky Calcio Club. Ecco le sue parole dopo Juventus-Atalanta, partita che ha chiuso la 28^ domenica di Serie A.

PAROLE – «Juventus c'è il bilancio e poi c'è la corsa in Champions. Questa è una squadra molto stretta, non hanno tanti ricambi e non poteva giocarsela fino in fondo, vista la qualità del gruppo. Poi abbiamo visto che, quando ci sono le partite importanti, la Juventus fa fatica».