Sport.quotidiano.net - Ghiviborgo stratosferico. Travolto ancora il Livorno

Leggi su Sport.quotidiano.net

(3-2-4-1): Bonifacio, Conti, Lopez, Bura, Signorini, Barbera (83’ Simonetta), Giannini (83’ Caiaffa), Nottoli (67’ Noccioli), Fischer (75’ Larhrib), Vari, Gori (75’ Bifini). (A disp.: Gambassi, Coppola, Sartini, Bonafede). All.: Bellazzini.(3-4-3): Tani, Fancelli, Borri, Risaliti, Bonassi (75’ Bacciardi), Bellini (46’ Russo), Hamlili (70’ Luci), Calvosa (75’ D’Ancona), Rossetti, Dionisi, Malva (75’ Arcuri). (A disp.: Ciobanu, Frati, Brenna, Gucci). All.: Indiani. Arbitro: Giordani di Aprilia (assistenti: Ceci e De Lucia di Frosinone). Reti: 7’ e 21’ Gori; 20’ Rossetti; 41’ Nottoli; 54’ Fischer; 62’ Signorini; 72’ Noccioli; 92’ Conti. Note: oltre 1000 spettatori. GHIVIZZANO - Davanti al pubblico delle grandi occasioni ilcompie la clamorosa impresa e travolge la capolistae si conferma "bestia nera" dei labronici, dopo la vittoria per 4 a 1 all’andata.