Germania, scioperi negli aeroporti: disagi per oltre 500.000 passeggeri

Il sindacato Ver.di, l’Unione dei sindacati del settore dei servizi in, ha dato il via aglidel personale in 13tedeschi. Da mezzanotte e per 24 ore, i dipendenti dei servizi pubblici degli operatori aeroportuali, dei servizi di assistenza a terra e dei dipartimenti di sicurezza aerea incrociano le braccia per varie controversie salariali. Attualmente è in fase di negoziazione un nuovo contratto collettivo con i datori di lavoro della Federal Association of Aviation Security Companies (Bdls) e il prossimo tavolo è previsto per il 26 e 27 marzo. Gliinteressati dagliin entrambe le controversie di contrattazione collettiva sono: Amburgo, Brema, Hannover, Berlino, Düsseldorf, Dortmund, Colonia/Bonn, Lipsia/Halle, Francoforte, Stoccarda e Monaco. Il traffico aereo sarà bloccato in ampie zone della: secondo una prima stima dell’associazione aeroportuale Adv, solo a causa dello sciopero dei servizi pubblici e di assistenza a terra si prevede che più di 3.