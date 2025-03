Lapresse.it - Germania, Merz: “Più deterrenza nucleare in Europa, dialogo con Francia e Gb”

Il leader della Cdu, Friedrich, ha affermato di ritenere che, alla luce della mutata situazione della sicurezza in, ine nel mondo, sia necessario un deterrentepiù forte in. Anche il candidato cancelliere dell’Unione, parlando domenica a Deutschlandfunk, si è mostrato fondamentalmente aperto alla partecipazionedellae vuole parlarne con le due potenze nucleari europee:e Regno Unito.Ha sottolineato che si tratterebbe di un’integrazione allo scudostatunitense già esistente. Per quanto riguarda la guerra di aggressione russa in Ucraina, il leader della Cdu si è espresso a favore della fornitura di missili da crociera Taurus all’Ucraina, in coordinamento con i partnere Regno Unito, che già forniscono sistemi d’arma simili.