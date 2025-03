Ilfattoquotidiano.it - Germania, i Verdi mettono paletti: l’ok alle spese militari è in forse anche con l’attuale Bundestag

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Corsa affannata per il cancelliere in pectore Friedrich Merz per rastrellare i voti necessari all’approvazione del pacchetto finanziario da 900 miliardi per le. Per la necessaria riforma costituzionale sono necessari i due terzi delle preferenze. Nel nuovoche si riunirà per la prima volta il 25 marzo i numeri non ci sarebbero, così il testo sarà sottoposto al Parlamento attuale, ma necosì la strada sembra spianata. Pur restando aperta al dialogo, la dirigenza deiha annunciato di non voler approvare la manovra. La leader Franziska Brantner ha chiarito che il suo partito non è disponibile a finanziare i “regali elettorali” dell’Unione CDU/CSU e della SPD, per iè uno “scrigno del tesoro pieno di soldi finti”. L’Unione e la SPD vorrebbero sfruttare il ricorso al debito per investire in sgravi fiscali, nella riforma del diesel agricolo e nell’aumento dell’indennità per i pendolari.