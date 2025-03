Romadailynews.it - Germania: economista, resilienza economica cinese consente obiettivo di crescita per 2025

Ladel sistema economicoalla Cina di fissare un impressionantedipari a circa il 5% per il, secondo untedesco. Talenon e’ sostenuta solo dal vasto mercato del Paese e dalle forti misure politiche, ma anche da un “cluster di potenziali”, ovvero una rete di collaboratori di alto valore, tra cui catene di fornitura ben consolidate, aziende tecnologiche e imprese unicorno in rapida, nonche’ talenti altamente qualificati, ha dichiarato Wolfram Elsner, professore dell’Universita’ di Brema ed esperto di Cina. “Questo e’ uno dei principali vantaggi di cui beneficiano le grandi aziende tedesche che operano in Cina”, ha aggiunto l’. Elsner ha definito ladel 5% nel 2024 “un risultato davvero notevole”.