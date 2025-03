Liberoquotidiano.it - Georgescu fatto fuori, Romania sull'orlo della guera civile: qua crolla l'Unione europea

Nella serata di ieri il centro di Bucarest è stato teatro di proteste violente in seguito alla decisione dell'Ufficio elettorale centrale di respingere la candidatura di Calinalle prossime elezioni presidenziali. Le tensioni sono esplose poco prima delle 23 ora locale (le 22 in Italia), quando l'Ufficio elettorale ha pubblicato le motivazionisua decisione. I sostenitori di, radunatisi davanti alla sede dell'ente fin dal pomeriggio, hanno reagito con rabbia, distruggendo arredi urbani e incendiando alberi ornamentali nel centro storico. Nel tentativo di entrare nell'edificio, i manifestanti hanno lanciato pietre, pezzi di pavimentazione, bottiglie e sedie contro le forze dell'ordine. La gendarmeria, presente in forze, ha disperso i manifestanti utilizzando anche gas lacrimogeni.