Gente sulle nuvole

Vincenzo Calafiore10 Marzo 2025 Udine “ . te l’avevo detto: se vuoi viveredevi camminare, amaree vivere con la loro stessa leggerezza ognitua emozione. Con loro non servonole parole, la tua anima sa, conosce il lorolinguaggio. Quello che tu devi fareè quello di sdraiarti su un prato verdee guardare il cielo . dopo non tiriconoscerai più, tanto ti sentirai diversoe non vorresti più tornare nella pozzangherada cui per un’ora sei uscito. Un’ora.lunga un’eternità! “Vincenzo Calafiore Dovrei guardarti senza incanto come faccio con le, e invece ci casco sempre, non riesco a fare a meno di guardarti e rimanere incantato, prigioniero di te; così accade con lesenza riuscire a descriverle perché nel frattempo sono già cambiate, sono altre, ma tu no, rimani sempre bella, e credimi è meraviglioso il solo rimanerti accanto.