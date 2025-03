Tg24.sky.it - Genova, 13enne originario di Brescia muore al Gaslini dopo la puntura di una zecca

Un ricovero d’urgenza, tre giorni di lotta disperata e infine il tragico epilogo. Un ragazzino di 13 anni,della provincia di, è morto all’ospedale pediatricodi, dove era arrivato in condizioni critiche. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per far luce sulle cause del decesso.