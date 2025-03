Thesocialpost.it - Genitori chiudono in casa la figlia perché fidanzata con una donna: arrestati

Leggi su Thesocialpost.it

Una coppia diè stata arrestata per aver sequestrato ladiciannovenne, impedendole di vedere lae controllandone gli spostamenti. Il fatto è avvenuto a Ercolano, dove i carabinieri sono intervenuti su segnalazione delladella giovane, una ventenne che ieri sera ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.Leggi anche: Roma,segregata per anni: salvata grazie a una passanteMinacce e localizzazione con un GPSLa relazione tra le due ragazze non era mai stata accettata daidella diciannovenne, un uomo di 47 anni e unadi 43, entrambi incensurati. Secondo quanto emerso, la coppia aveva già minacciato di dare fuoco alladella ventenne, costringendo le due a rifugiarsi da un’amica. Tuttavia, iavevano nascosto un GPS nel telefono della, riuscendo così a rintracciarla.