Gene Simmons | Lavorare per me ti costa 12 mila dollari

Che l'ex bassista dei Kiss sia un genio del marketing e un maestro nell'arte di vendere ai fan qualsiasi oggetto o memorabilia è provato da mille episodi. Uno su tutti l'oggetto da collezionare più bizzarro della storia della musica contemporanea: la Kiss Kasket, ovvero una bara griffata Kiss sui lati esterni, venduta alla modica cifra di sette. In attesa, si spera il più tardi possibile, di finire sotto terra, la bara può essere temporaneamente utilizzata come frigorifero per "tenere al fresco le birre", ha specificato. Potremmo andare avanti a lungo parlando dei preservativi con impresso il suo volto, dei flipper griffati Kiss o di Kissopoly, la versione in maschera del Monopoli. Ma l'Ultimate Experience resa nota in questi giorni supera ogni fantasia: per la modica cifra di 12e 500, il "fortunato fan" riceverà un basso autografato da, potrà incontrarlo assieme agli altri musicisti dellaBand, (i Kiss hanno chiuso la loro carriera nel 2023), scattare selfie e foto varie, ma soprattutto vivere per un giorno l'esperienza di essere un roadie, ovvero uno dei ragazzi della crew diche allestiscono il palco e provvedono a tutte le esigenze della band.