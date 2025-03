Fanpage.it - Gene Hackman sopravvissuto alla moglie per una settimana, la mancanza di cure potrebbe averlo portato alla morte

Leggi su Fanpage.it

e Betsy Arakawa sono morti per cause naturali, ma l'attore èper ben una65enne, intanto colpita da un virus respiratorio. Il 95enne, quindi, si sarebbe spento a causa delladi, lasciato in balia dell'Alzheimer, di cui i suoi figli hanno sempre negato fosse affetto.