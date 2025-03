Internews24.com - Gasperini si rifiuta di rispondere al giornalista Sky: cosa è successo dopo Juve Atalanta

Leggi su Internews24.com

di RedazionesidialSky:. Le parole del tecnico nerazzurroil 4-0 ottenuto dall’contro la, Gian Pieroin conferenza stampa non risparmia una stoccata a Massimiliano Nebuloni, inviato di Sky Sport. Nell’incontro con i giornalisti Nebuloni ha posto auna domanda sull’autostima del gruppo. Di seguito la ricostruzione dello scambio tra tecnico e cronista.NEBULONI – «Le volevo chiedere innanzitutto un giudizio sulla prestazione e poi: quanta spinta a livello di autostima e di morale vi dà una partita come quella questa sera?».– «Nebuloni, io son già stato chiaro con te».NEBULONI – «Cioè? Non risponde?».– «Scrivi quello che vuoi».Leggi su Internews24.