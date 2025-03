Bergamonews.it - Gasperini: “Serata straordinaria. Lookman? Può indossare la fascia di capitano prima di fine anno”

Torino. Una soddisfazione enorme per un’impresa che entra direttamente nella storia dell’Atalanta. Lo 0-4 con cui i nerazzurri ammutoliscono e disarmano totalmente la Juventus porta l’Atalanta di nuovo a -3 dall’Inter, ma con un messaggio fortissimo: per lo Scudetto questa Dea c’è e non vuole smettere affatto di sognare. Lo fa capire anche Gian Pieronel post partita della sfida dell’Allianz Stadium.Juve-Atalanta 0-4, le parole diLa prestazione – “Lo dice il risultato, è stata una partita indubbiamente, difficile da immaginare alla vigilia, per la striscia che stavamo facendo come vittorie, è chiaro che questa vittoria ci dà grande morale per aver fatto una prestazione sicuramente non dico perfetta, perché nel primo tempo abbiamo mancato qualche gol, ma abbiamo fatto sicuramente una grande partita”.