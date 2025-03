Lettera43.it - Gasperini, l’antipatico per antonomasia che sarebbe perfetto alla Juventus

«Sono antipatico perché vinco? Non è un problema mio». Citazione storica e ormai fin troppo inflazionata di Antonio Conte, ai tempi in cui sedeva sulla panchina dellae iniziava a mettere scudetti in bacheca. Certo che è facile attirare odio e invidia quando alzi i trofei e gli altri stanno a guardare. Del resto «gli italiani perdonano tutto, meno che il successo» (altra cit. piuttosto abusata, questa volta di Enzo Ferrari). Ma provateci voi a risultare detestabili senza primeggiare (quasi) mai. Un’impresa che da sempre riesce perfettamente a Gian Piero, 67 anni, dal 2016 allenatore dell’Atalanta. La vittoria dell’Europa league il 22 maggio 2024 ha cancellato quell’imbarazzante vuoto nel palmarès, facendolo diventare il più anziano ad aver mai vinto la coppa. La sentenza di fondo che però rimane, inscalfibile a ogni accadimento sportivo, è quell’antipatia conclamata che in molti gli rinfacciano ormai da anni, e in cui lui sembra sguazzare, da villain impeccabile.