Spazionapoli.it - Gasperini lancia un messaggio al Napoli: nessun dubbio sullo Scudetto

Leggi su Spazionapoli.it

L’allenatorore dell’Atalantahato un chiarosulla lottae aldopo la vittoria contro la Juventus.La lotta per la vittoria dellosi mantiene apertissima alla fine di questa domenica. Ilsi è confermata una squadra che lotterà fino alla fine per riuscire a conquistare il titolo grazie alla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, con cui è rimasta a -1 dall’Inter capolista.Ai successi delle prime due in classifica è arrivata in serata la risposta dell’Atalanta terza in classifica. Dopo un periodo in chiaroscuro, i bergamaschi hanno nettamente rito le loro ambizionicon un clamoroso 4-0 in casa della Juve che, invece, sembra aver abbandonato definitivamente la corsa al titolo.sogna lo: le sue paroleHa detto la sua sulla lotta alloe sulle ambizioni al riguardo dell’Atalanta l’allenatore Gian Piero