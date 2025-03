Juventusnews24.com - Gasperini Juventus (Gazzetta), occhi puntati anche sull’allenatore dell’Atalanta: le novità dopo lo scontro diretto dello Stadium

di RedazioneNews24Sport),: lelodell'AllianzIeri sera ha dato una vera e propria lezione di calcio, e chissà che la prossima stagione non possa giocarla a panchina invertita. Secondo quanto riportato dallaSport ci sarebbeil nome dinella lista dei dirigenti della Juve in caso di separazione a fine anno con Thiago Motta.Al momento non c'è nulla di concreto ma l'idea della società nel caso in cui si optasse per un nuovo cambio di guida tecnica sarebbe quella di affidare la panchina ad un ex bianconero come l'attuale allenatore.