Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, c’è lui in pole in caso di esonero di Thiago Motta! Spunta un altro indizio. Cosa succede

Secondo quanto riportato dall'agenzia Agimeg, stando ai bookmakers sarebbe Gian Piero Gasperini il primo nome in pole per la panchina della Juventus in caso di esonero di Thiago Motta. La quota del tecnico dell'Atalanta è scesa fino a 3.50 per la prossima stagione, con Roberto Mancini a 5.00, Antonio Conte a quota 12.00 e Tudor e De Zerbi a 16.00. A 20.00 il sogno Zidane. Per il momento, però, il favorito per la prossima stagione rimane l'attuale allenatore: la conferma di Motta è dato a 2.25.