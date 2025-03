Calciomercato.it - Gasperini infiamma la Serie A: per la Juve la scelta è fatta

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul futuro del tecnico dell’Atalanta, pronto a sposare un nuovo progetto. Il nome del 67enne di Grugliasco è su diverse scrivanieSenza Champions League, l’Atalanta è totalmente concentrata sul campionato. Dopo il pareggio amaro contro il Venezia, la squadra di Gian Pieroha mandato un segnale forte e chiaro a Inter e Napoli, imponendosi 4 a 0 contro lantus.laA: per lala(LaPresse) – Calciomercato.itLa vittoria dello Scudetto sarebbe chiaramente un sogno per l’Atalanta, così come per Gian Piero, che metterebbe una ciliegina perfetta su una torta fantastica. Così il tecnico 67enne chiuderebbe nel miglior modo possibile la sua avventura a Bergamo. D’altronde, ormai, non è più un segreto che la storia d’amore tra le parti stia per giungere al capolinea.