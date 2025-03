Ilnapolista.it - Gasperini farebbe molto comodo alla Juventus (Gazzetta)

Laha subito una sonora sconfitta per 4-0 in casa contro l’Atalanta. Thiago Motta sembra ormai essere destinato a lasciare i bianconeri a fine stagione e potrebbe succedergli proprio Gian PieroLadello Sport scrive nell’edizione odierna:I tre cambi isterici di Thiago all’8’ dovrebbero essere una secchiata di acqua gelata in facciaSignora presa a pugni, ma non succede nulla. Anzi, il meraviglioso gol confezionato da Kolasinac e Zappacosta (21’) rimpicciolisce ancora di più questa piccola Juve, con l’autostima a terra, che avrebbe solo voglia di scappare sotto la doccia. I bianconeri tirano per la prima volta in porta all’86. Thiago Motta fatica a incrociare lo sguardo del suo maestro. E ora provate a immaginare che razza di frullatore è il cuore del Gasp.