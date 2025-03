Calciomercato.it - Gasperini fa pace con Lookman e poi si innervosisce: “Con te non parlo”

Impresa storica dell’Atalanta, che rifila un poker di reti a domicilio alla Juventus. Allianz Stadium gelato, con gli orobici che tengono il passo in classifica delle battistrada Inter e Napoli.Gian Piero(LaPresse) – Calciomercato.itTutta la felicità in conferenza stampa di Gian Piero, anche se all’inizio c’è un momento di tensione con il giornalista di Sky Sport: “Con te non, scrivi quello che vuoi”. L’allenatore dell’Atalanta analizza poi il roboante 4-0 di Torino: “Per noi è un risultato clamoroso. Era difficile davvero da immaginare una vittoria di questa portata, con la Juve che arrivava da cinque successi consecutivi. La prestazione è stata quasi perfetta, nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche gol”, sottolinea.Il tecnico dell’Atalanta prosegue sulla corsa scudetto: “È il successo più eclatante che l’Atalanta abbia mai fatto a Torino.