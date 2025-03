Ilfattoquotidiano.it - Gasperini attacca il giornalista di Sky e non risponde alla domanda: “Sono stato già stato chiaro con te”. Cosa era successo

L’Atalanta ha strapazzato la Juventus all’Allianz Stadium vincendo per 0-4. Ai bianconeri non capitava di perdere così pesantemente dal 1967. È un risultato storico negativo per gli uomini di Thiago Motta, ma molto positivo per quelli diche ora si trovano a sole 3 lunghezze dall’Inter capolista. Tuttavia, prima di esaltare la propria squadra, l’allenatore dei bergamaschi èprotagonista durante la conferenza stampa post partita di un attacco aldi Sky Sport Massimiliano Nebuloni.: “Dopo una predominanza così schiacciante sul campo della Juve, le volevo chiedere un giudizio sulla prestazione e quanta spinta a livello di autostima e morale vi dà una partita come quella di stasera?”, un nervosoha risposto: “Nebuloni, iogiàcon te.