Anteprima24.it - Garante dei detenuti della Campania: incontro con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domani 11 marzo alle ore 11, l’del PortavoceConferenza dei Garanti territoriali delle persone sottoposte a misure restrittivelibertà personale Samuele Ciambriello ed una delegazione di Garanti territoriali con il. Ilriceverà i Garanti nella sede del Ministero, in via Arenula a Roma.Il Portavoce Ciambriello dichiara: “Come Portavoce nazionaleConferenza dei Garanti territoriali delle persone privatelibertà personale, ringrazio ilche riceverà me ed una delegazione di Garanti. Consegneremo a lui il nostro documento-appello con le richieste che riteniamo debbano essere urgentemente messe in atto. Lo sguardo sul mondo penitenziario di noi Garanti è una fotografia in bianco e nero.