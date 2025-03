Fanpage.it - Ganna rivela cos’ha fatto prima di vincere la crono: “Ho zappato la terra, avevo gambe e braccia distrutte”

Filippoè stato dominante alladella Tirreno-Adriatico come non gli accadeva da tempo. Una prova maiuscola che cela anche un curioso retroscena svelato dal campione italiano nel post gara: "Fino a ieri ero in giardino con mio papà a zappare. Quando sono arrivato ho chiesto al mio fisio di rimettersi a posto. ero distrutto"