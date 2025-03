Nerdpool.it - Gangs of London 3: il trailer ufficiale della terza stagione

Londra è sotto attacco, la guerra fra le bande criminalicapitale inglese è sempre più violenta. La vendetta è l’obiettivo principale delle lotte per il potere che stanno sconvolgendo la città nel nuovodiOF, il pluripremiato action thriller Sky Original con Sope Dirisu e Joe Cole che torna coi nuovi episodi dal 18 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nella, la famiglia Dumani, per cui ora lavora l’ex poliziotto diventatoter Elliot, dovrà affrontare un grosso problema quando un carico di cocaina “corretto” causa la morte di centinaia di civili a Londra. Il caos conseguente attira l’attenzione delle autorità, mettendo le gang di Londra sotto pressione come mai prima, e le ripercussioni – sia personali che professionali – avranno conseguenze devastanti per tutti, dai Wallace a Luan, da Lale alle gang di strada.