Bergamonews.it - "Gandino, Nobile da vivere": la realtà aumentata valorizza il patrimonio culturale

. L’uso dellaperre ile offrire ai visitatori un’esperienza immersiva. Il progetto “da” ha acquisito una nuova dimensione, evolvendosi in un coinvolgente itinerario multimediale pensato per avvicinare anche le nuove generazioni al borgo del Comune gandinese.L’iniziativa usa tecnologie innovative, grazie anche al sostegno di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Istituti e luoghi di cultura”: per il 2024 si è creato un cammino digitale che attraversa le porte e i principali edifici storici di, facendo rila grande prosperità del borgo attraverso i secoli. L’approccio innovativo si propone di avvicinare un pubblico vasto e diversificato, con particolare attenzione ai più giovani, i cosiddetti ‘nativi digitali’, che trovano nelle tecnologie un linguaggio immediato e coinvolgente.