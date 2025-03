Superguidatv.it - Gaia svela la tracklist di “Rosa dei Venti”: un viaggio musicale tra emozioni e collaborazioni d’eccezione

La release dideiè imminente: oggiannuncia lacompleta del suo nuovo ambizioso progetto discografico, in uscita il 21 marzo 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in preorder. L’album include 13 tracce – 12 inediti e il brano sanremese Chiamo Io Chiami Tu – impreziosite daspeciali con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho, già anticipate attraverso la sua segreteria telefonica, attiva da settimane per interagire direttamente con il pubblico.Con un approccio istintivo e autentico,racconta indeiildei suoi vent’anni, un’età di cambiamenti e incertezze, in cui idella vita sembrano decidere la direzione da prendere. Attraverso brani introspettivi e pezzi più energici, l’album si trasforma in un diario aperto, alla ricerca della propria bussola interiore.