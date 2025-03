Ilrestodelcarlino.it - Gaia e Carlos Diaz Gandia con la coreografia virale a ‘Che tempo che fa’. Il video spopola

Reggio Emilia, 10 marzo 2025 – Il balletto dicon ladiè sempre più. Ieri sera la cantante reggiana è stata ospite da Fabio Fazio ache fa’ dove ha portato ‘Chiamo io chiami tu’ insieme con il ballerino, protagonista ormai da giorni sui social con il suo famoso "tiki tà taka tà". Riprodotto e riproposto in tutte le salse, per i contenuti più disparati, da Instagram a TikTok. Fazio non si è lasciato sfuggire l’occasione di portare il fenomeno del momento nella sua trasmissione. La performance oltre ad avere entusiasmato gli ospiti e il pubblico presenti al programma, ha continuato ad essere molto apprezzata, commentata e condivisa anche il giorno dopo, facendo impazzire il web. Chi è il coreografo di ‘Chiamo io chiami tu’è il coreografo spagnolo di 30 anni che sta facendo impazzire il web.