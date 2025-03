Lapresse.it - Futsal, nelle Marche le finali di Coppa Italia maschile

Due settimane di spettacolo puro con la disciplina capace di emozionare dal primo all’ultimo secondo, due settimane tutte da vivere in un territorio splendido: dal 15 al 23 marzo lediventano il palcoscenico per l’evento più atteso della stagione delno, ledi tutte le Coppemaschili, presentate oggi ad Ancona presso la sede della Regione. Le massime istituzioni politiche e sportive nazionali e regionali hanno alzato il sipario sulle sei kermesse che assegneranno le coccarde tricolori, definendone i tabelloni attraverso i sorteggi svolti durante la conferenza stampa di Palazzo Raffaello. l’evento Dopo l’esperienza del 2024 in Basilicata, per il secondo anno di fila le fasidi tutte le Coppemaschili si disputeranno in un’unica regione, le: Jesi campo centrale, Falconara e Porto San Giorgio gli altri due palazzetti – ingresso gratuito in tutti gli impianti di gara – di un maxi evento che assegnerà la coccarda tricolore per Serie A, A2 Élite, A2, B, Serie C e Under 19.