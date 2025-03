Anteprima24.it - Furto in un bar a Fragneto Monforte: identificato e denunciato un 50enne

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Pesco Sannita hanno concluso un’attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà per il reato diaggravato di un uomo della provincia di Benevento, già noto alle forze dell’ordine ed accusato diai danni di un bar a. Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia-querela presentata dal titolare dell’esercizio commerciale, il quale aveva segnalato ilavvenuto lo scorso febbraio.Grazie alla tempestiva analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale e ad una scrupolosa attività informativa, i militari hanno potuto ricostruire l’intera dinamica del reato e identificarne il responsabile.Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe forzato la porta d’ingresso del locale e, una volta all’interno, si sarebbe diretto verso un distributore automatico di giochi per bambini, asportando la somma di circa 50 euro in monete, contenute al suo interno.