Ilrestodelcarlino.it - Furto con spaccata al bar: "Il locale è preso di mira"

Ennesimoin unpubblico nel Reggiano. Nella tarda serata di sabato, poco prima della mezzanotte, l’allarme è scattato a Villa Sesso, dove è stato segnalato l’ennesimoai danni di un esercizio pubblico. I carabinieri del nucleo radiomobile sono stati inviati in via Pietro Coletta, a Villa Sesso, dove i ladri avevano fatto razzia di tabacchi, tagliandi del Gratta e Vinci, oltre che del fondo cassa presente in quel momento nel. È accaduto al bar tabacchi Elvis, in via Pietro Colletta, gestito da tempo da cittadini di origine cinese. Il sopralluogo ha permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima nel bar. I ladri hanno forzato un’inferriata, per poi crearsi un varco infrangendo la vetrata con un tombino in metallo. A quel punto hanno avuto la possibilità di entrare nel bar.