Palermotoday.it - Furto al Gattopardo Coffee Break, i ladri sfondano l'ingresso e scappano con la cassa

Leggi su Palermotoday.it

Hanno lasciato dietro di loro una scia di danni da migliaia di euro portando via anche laautomatica. Duehanno colpito nella notte tra sabato e domenica ildi via Autonomia Siciliana, in zona Fiera, portando via un registratore di ultima generazione dentro cui.