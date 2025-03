Anteprima24.it - Fuga all’alt, un carabiniere spara e ferisce un giovane: ora il caso si riapre

Tempo di lettura: 3 minutiUn posto di blocco finito nel sangue e una condanna che ora viene rimessa in discussione. Ilriguarda il ferimento di Antonio D. R., un 35enne di Benevento, colpito a una gamba da un proiettile esploso da undurante un controllo. Il, che quella notte tentò larischiando di investire i militari, finì a processo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, e guida sotto effetto di stupefacenti. In primo grado venne condannato a un anno e tre mesi di reclusione e duemila euro di multa con sospensione della patente per un anno, mentre la condotta delè stata oggetto di indagine da parte della Procura. Il 35enne ora si appella alla Corte di Napoli per ribaltare il verdetto. L’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Ficedolo, non ci sta e punta a capovolgere la decisione del Tribunale di Benevento, sollevando dubbi sulla dinamica dellatoria e sull’intero impianto accusatorio.