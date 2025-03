Lapresse.it - Fratelli Menendez, procuratore Los Angeles non favorevole a riaprire il caso

Ildistrettuale della contea di Losha affermato oggi di non essereildi Lyle ed Erikperché ihanno ripetutamente mentito sul motivo per cui hanno ucciso i genitori nella loro casa di Beverly Hills nel 1989. Ildistrettuale Nathan Hochman ha detto ai giornalisti che la sua decisione si basa sul fatto che iabbiano dimostrato “comprensione e completa responsabilità” per le bugie dette durante il processo iniziale, compresa l’affermazione iniziale di non aver ucciso i genitori.Ha aggiunto che la loro ripetuta argomentazione di aver ucciso i genitori per autodifesa non corrisponde ai fatti. “Hanno mentito a tutti negli ultimi 30 anni”, ha detto Hochman. Ilcapo della contea ha detto che sarebbea un nuovo processo in futuro se i“fossero finalmente sinceri con la corte, con il pubblico, con l’ufficio del, con i loro familiari e riconoscessero tutte queste bugie”.