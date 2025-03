Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia, congresso caldo. Vince Dini, ma le divisioni restano

di Anna MarchettiNon si ricompone la spaccatura dentro Fd’I Fano. E’ quanto emerso neldi ieri pomeriggio al Tag Hotel (presieduto dal consigliere regionale Assenti e dalla senatrice Leonardi) che ha eletto, come nuovo coordinatore, Davide(area Manocchi-Baiocchi) con (174). Andrea Montalbini (Area Baldelli) ha invece ottenuto (82). Qualcuno ipotizza che il primo effetto potrebbe essere il ridimensionamento del gruppo consiliare di, oggi composto da 5 consiglieri (il più numeroso del consiglio comunale), se Delvecchio e Montalbini decidessero di costituire il gruppo misto., nel suo intervento, ha parlato dell’impegno "per far crescere il partito nel rispetto delle regole e della fiducia dei citta". "Riaprite le chat – ha esortato Montalbini – con gli iscritti e convocate i direttivi prima dei consigli comunali: la forza del partito sono i militanti".