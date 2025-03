Francesco Flachi il successo la squalifica la cocaina | Ero convinto di saper gestire quellaroba invece mi travolse

Ilnapolista.it - Francesco Flachi, il successo, la squalifica, la cocaina: «Ero convinto di saper gestire quella“roba”, invece mi travolse»

Il Giornale ha intervistato oggiclasse 1975, che ha vestito la maglia di Fiorentina, Bari, Ancona, Samp, Empoli e Brescia, prima di essereto per 12 anni. Positivo alla. È uscita la sua autobiografia “Una vita rovesciata”Lei era famoso per la rovesciata.«La metafora della mia vita.La rovesciata mi faceva sentire diverso. A me piaceva sentirmi diverso. La rovesciata è istinto, non è pensiero. L’istinto ti fa fare cose bellissime e tante stupidaggini. Quando arriva la palla e sei spalle alla porta, non hai il tempo di pensare. Ti alzi in volo e tiri».Stava nell’Olimpo del calcio. Era considerato una promessa alla stregua di Del Piero, poi però la sua vita si è rovesciata.«Sì, era il 2006 e giocavo nella Samp. In alcune intercettazioni veniva fatto il mio nome sulle scommesse.